Синоптики пообещали жителям Прикамья умеренно тёплый август Середина месяца будет дождливой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае ожидается умеренно тёплый август со средней температурой месяца около +17˚ — это на 1-2˚ выше климатической нормы. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Август будет теплее, чем в 2018-2020 годах, но значительно прохладнее, чем в прошлом году, тогда средняя температура месяца составила +18,6˚.

Более высокие температуры ожидаются на севере края. Количество осадков прогнозируется немного больше нормы на западе региона и меньше нормы — на востоке.

Первая декада будет жаркой и очень сухой, вторая ожидается дождливой и прохладной, в последние десять дней снова потеплеет.

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