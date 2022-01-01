Мария Сыропятова Обустройство стоянок по рекам Вишера, Усьва и Чусовая обойдётся в 2 млн руб. Подрядчик должен выполнить работы до 30 октября 2022 года Поделиться Твитнуть

фото: Лесопожарный центр

Установка туристических стоянок в особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка «Пермский» обойдётся в 2,055 млн руб. Данные об этом выложены на портале госзакупок.

Всего планируется обустроить 18 туристических стоянок на трёх маршрутах: от посёлка Акчим до поселок Набережный по реке Вишера, от посёлка Кын до города Чусовой по реке Чусовая, от посёлка Шумихинский до посёлка Мыс на реке Усьва.

Подрядчик должен будет предварительно согласовать эскизы для каждой стоянки, а затем выполнить по ним работы до 30 октября 2022 года.

Заявки на аукцион принимаются до 8 августа 2022 год.

Напомним, что недавно разыграли аукцион на проектирование дорожки в Каменном городе. Этот комплекс скал на одной из вершин хребта Рудянский Спой в Гремячинском городском округе также расположен в природном парке «Пермский».

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