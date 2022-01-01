Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В «Хохловке» вновь пройдут рыцарские бои Фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» состоится в первые выходные августа Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» 6 и 7 августа приглашает на фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» (6 +). В программе — бои рыцарей, ремесленные мастер-классы, богатырский турнир.

На ристалище — главной площадке фестиваля — пройдут поединки турнира Parma Challenge в номинациях «1 на 1» в рамках этапа кубка «Донжон» — всемирно известного состязания лучших мастеров исторического средневекового боя в одиночных номинациях, а также бои турнира в номинациях «2 на 2», «3 на 3». Участники могут использовать различные виды оружия — мечи, топоры, алебарды, фальшионы. Участвовать в соревнованиях планируют бойцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Кирова, Ижевска, Глазова.

Атмосфера средневековых походов будет воссоздана в историческом походном лагере. На мастер-классах можно увидеть работу мастеров и попробовать себя плетении корзин, обработке стекла огнем, изготовлении кольчуги.

На площадке «Детинец» разместятся арт-объекты «Древний русский город» и «Русский народный календарь», ремесленные площадки и площадки с русскими настольными играми.

6 августа в рамках фестиваля состоится турнир «А.И.С.Т.», призванный выявить лучших стрелков из традиционного лука, а 7 августа пройдет богатырский турнир: специальными гостями фестиваля будут атлеты «Союза силачей Пермского края».

Билеты можно купить заранее на сайте музея или в дни фестиваля в музее «Хохловка». Действует Пушкинская карта.

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