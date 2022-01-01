В кинотеатрах «Синема Парк» отказались от идеи показывать голливудское кино Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объединённая сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» приняла решение отменить запуск в кинотеатрах услуги «кинопродукт», об этом агентству «Интерфакс» сообщил гендиректор киносети Алексей Васясин. В рамках «кинопродукта» зрителям планировали показывать российский фильм вместе с зарубежным одной из западных кинокомпаний, приостановившей свою работу в России.

«Совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым», — отметил он.

Сообщается также, что зрителям, купившим купить билеты на «кинопродукт» деньги возвратят в полном объёме.

Напомним, ранее сообщалось, что кинотеатры сети «Синема Парк», в том числе пермские в ТРК «Семья», «Колизей», «Планета», а также в «Кристалле», разместили информацию о начале проката с 1 августа мультфильма «Миньоны: Грювитация» (6+) вместе с российским фильмом «Кощей. Начало» (6+). В дальнейшем, программа показа должна была быть расширена.

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