Елена Синица Июль в Перми стал самым сухим за всю историю наблюдений За месяц в городе выпало только 10% от нормы осадков Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Июль 2022 года в Перми стал самым сухим за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Отмечается, что за июль в Перми выпало только 10% от нормы осадков (8 мм). Таким образом, был побит предыдущий рекорд: в 2010 году в июле выпало 11 мм осадков.





При этом синоптики добавили, что эти данные не показательны для всей территории города. Так, в западной части Перми сильные ливни с грозами наблюдались 12 и 14-15 июля, и количество осадков наверняка оказалось в 2-4 раза больше, чем на метеостанции, говорят синоптики.





Тем не менее, сильный дефицит осадков в июле действительно имел место на большей части края. На большинстве метеостанций выпало менее половины месячной нормы, а в Осе, Кунгуре, Кыне, Губахе и Большой Соснове — менее четверти нормы. В целом же, наиболее засушливой оказалась восточная часть региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.