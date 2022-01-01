Елена Синица Краевое МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в Перми Высокая пожарная опасность сохранится и по региону в целом Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Перми со 2 по 4 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность — V класс горимости. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В этот же период на территории Пермского края сохранится высокая пожарная опасность (IV класс горимости), добавили в ведомстве.





В МЧС попросили жителей быть аккуратнее при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодьях.





За сутки (31 июля) в регионе произошло 12 пожаров, есть травмированные и погибший, отметили в краевом МЧС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.