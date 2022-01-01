Елена Синица Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты Ограничение будет действовать до 9 марта 2023 года Поделиться Твитнуть

Центробанк РФ продлил на шесть месяцев ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Таким образом, ограничение будет действовать до 9 марта 2023 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В этот период клиенты банков смогут снять со счёта не более 10 тыс. долларов или евро. Уточняется, что клиенты, которые не воспользовались этой возможностью с 9 марта 2022 года, смогут снять в валюте только деньги, поступившие на счёт или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия.





В ведомстве также напомнили, что выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро вне зависимости от валюты вклада или счёта.





Продлеваются и ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам-нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.

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