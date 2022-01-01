За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 140 новых случаев COVID-19 Коронавирус диагностирован в 18 территориях региона Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 140 новых случаев COVID-19. А в целом за выходные — 295. При этом 103 пациента — это жители старше 60 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 373 877.

Новые заболевшие выявлены в 18 территориях Прикамья: в Перми, Кунгуре, Кудымкаре, Березниках, Губахе, в Чусовском, Пермском, Добрянском, Нытвенском, Кунгурском, Краснокамском, Октябрьском, Чернушинском, Юсьвинском, Большесосновском, Уинском, Сивинском и Ординском муниципальных и городских округах.





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