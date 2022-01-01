В Перми 2 августа запретят продавать алкоголь и перекроют дороги В краевом центре отметят день ВДВ Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В день ВДВ 2 августа в центре Перми, на время прохождения колонны участников торжественного шествия от Речного вокзала до памятника Воздушно-десантным войскам «Никто, кроме нас» на бульваре им. Советской Армии, будет приостановлено движение транспорта.

Как уточнили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 09:30 до 12:45 движение всех видов транспорта, за исключением общественного, будет временно закрываться по ул. Монастырской от здания Речного вокзала до ул. Сибирской и с 10:30 до 13:00 по ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Белинского. Жителям города рекомендовано выбрать для объезда перпендикулярные улицы.

Также, сообщает ВЕТТА, с 09:30 до 13:00 будет временно приостановлено движение общественного транспорта по ул. Монастырской от здания Речного вокзала до ул. Сибирской и по ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Белинского. Это автобусные маршруты № 3, 33 и 63.

Кроме того, в мэрии напомнили, что в День воздушно-десантных войск РФ в Перми будет ограничена продажа алкоголя. Нарушение постановления Правительства Прикамья влечёт наложение административного штраф на должностных лиц от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.





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