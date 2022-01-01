Елена Синица
Сегодня простятся с погибшим на Украине пермским тренером по дзюдо
Прощание с Алексеем Шварёвым пройдёт в Доме офицеров
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Сегодня, 1 августа, пройдёт прощание с погибшим на Украине пермским тренером по дзюдо Алексеем Шварёвым. Об этом сообщается в социальных сетях сообщества ветеранов боевых действий «Сила в братстве».
Прощание с ним состоится в 12:00 в Доме офицеров, рассказали в сообществе. Ранее Алексей Шварёв также был участником боевых действий в Чечне и Афганистане.
До участия в спецоперации на Украине он работал тренером спортивной школы по дзюдо «Пермский кодокан», был КМС СССР по дзюдо/самбо.
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