Елена Синица Сегодня простятся с погибшим на Украине пермским тренером по дзюдо Прощание с Алексеем Шварёвым пройдёт в Доме офицеров Поделиться Твитнуть

Сегодня, 1 августа, пройдёт прощание с погибшим на Украине пермским тренером по дзюдо Алексеем Шварёвым. Об этом сообщается в социальных сетях сообщества ветеранов боевых действий «Сила в братстве».

Прощание с ним состоится в 12:00 в Доме офицеров, рассказали в сообществе. Ранее Алексей Шварёв также был участником боевых действий в Чечне и Афганистане.





До участия в спецоперации на Украине он работал тренером спортивной школы по дзюдо «Пермский кодокан», был КМС СССР по дзюдо/самбо.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.