«Азот» опубликовал экологический отчёт Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» опубликовал отчёт в сфере охраны окружающей среды по итогам природоохранной деятельности в 2021 году.

На реализацию мероприятий по охране окружающей среды в 2021 году «Азот» направил 37,615 млн руб. (без НДС). Это позволило, в частности, ввести в эксплуатацию современные технологические установки и системы очистки, провести утилизацию и обезвреживание промышленных отходов, провести обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопасности. Также в 2021 году было направлено 142,455 млн руб. (без НДС) на мероприятия по повышению надёжности электроснабжения и энергоэффективности.

В 2021 году «Уралхим» стал сертифицированным производителем «зелёной» продукции в России. На упаковке селитры аммиачной, карбамида и селитры калиевой, которую производит «Азот», теперь размещают знак «Зелёный эталон».

Сотрудники предприятия активно участвуют в общественных экологических мероприятиях не только городского, но и всероссийского масштаба. Среди них Всероссийский субботник «Зелёная Россия», заседания круглого стола «Экологическая трибуна», акции «Вода России» и «Дни защиты от экологической опасности». Молодёжь предприятия приходит в детские сады, чтобы рассказать и показать воспитанникам дошкольных учреждений, как нужно заботиться об окружающей среде.

В 2022 году «Азот» продолжает работу по улучшению качества продукции, состояния охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологических показателей деятельности завода.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» по экологии — начальник отдела экологии филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— "Уралхим» уделяет большое внимание экологии. ESG‑стратегия компании — это снижение воздействия на окружающую среду, повышение углеродной нейтральности. Особое место азотчики отводят повышению энерго- и ресурсоэффективности производства: сокращению расхода электроэнергии, природного газа и воды. Для этого на площадке ежегодно проводится обновление мощностей. В 2021 году филиал «Азот» достиг поставленных целей в рамках экологической политики и традиционно отработал без превышения нормативов по воздействию на окружающую среду. Об этом подробно рассказано в ежегодном экологическом отчёте предприятия.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках





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