В массовом ДТП в Пермском крае погибли четыре человека Ещё двое получили ранения Поделиться Твитнуть

ДТП с участием четырёх автотранспортных средств на 12 км автодороги Полазна-Чусовой вблизи посёлка Дивья Добрянского ГО

МЧС России по Пермскому краю

В воскресенье, 31 июля в 20 час. 50 мин. местного времени оперативному дежурному ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием четырёх автотранспортных средств на 12 км автодороги Полазна-Чусовой вблизи посёлка Дивья Добрянского ГО.

В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний.

Есть также двое раненых: женщину направили на амбулаторное лечение, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в Добрянскую городскую больницу.

К месту ДТП для оказания помощи были направлены девять единиц техники и 21 человек личного состава, в том числе от МЧС России: две единицы техники и четыре человек личного состава.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

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