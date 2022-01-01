Елена Синица В Пермском крае выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровели ещё 94 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За эти же сутки в краевые медучреждения госпитализировано 10 человек. Вылечились от коронавируса ещё 94 человека, умерших нет.





Всего с начала пандемии в регионе выявлено 373 737 случаев заражения COVID-19.

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