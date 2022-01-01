Елена Синица Анатолия Дашкевича назначили начальником регионального Росавтодора Официально он вступит в должность 1 августа Поделиться Твитнуть

Анатолий Дашкевич

Архив ИД «Компаньон»

Анатолия Дашкевича назначили начальником ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Со слов источника, Дашкевич официально вступит в должность в понедельник, 1 августа.





Напомним, 13 декабря Дашкевич был представлен трудовому коллективу в качестве и.о.начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье».





С 2004 по 2007 год он занимал должность начальника Управления внешнего благоустройства городской администрации. Затем занимал должность гендиректора ОАО «Пермавтодор.





В 2013 году вернулся в мэрию Перми и курировал управление внешнего благоустройства и департамент дорог и транспорта. В 2021 году покинул должность в связи с истечением срока контракта.

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