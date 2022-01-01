Елена Синица
В Каме утонул ещё один житель Прикамья
Происшествие произошло в Соликамске
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Днём 30 июля в Соликамске в Каме утонул человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
К месту происшествия были направлены восемь человек личного состава и четыре единицы техники.
В ведомстве вновь напомнили жителям о важности соблюдения мер безопасности у водоёмов.
Ранее сообщалось о двух жителях, утонувших в Каме и Усьве.
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