Елена Синица В Каме утонул ещё один житель Прикамья Происшествие произошло в Соликамске Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Днём 30 июля в Соликамске в Каме утонул человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К месту происшествия были направлены восемь человек личного состава и четыре единицы техники.





В ведомстве вновь напомнили жителям о важности соблюдения мер безопасности у водоёмов.





Ранее сообщалось о двух жителях, утонувших в Каме и Усьве.

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