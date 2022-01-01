Елена Синица
МЧС: за сутки в Прикамье утонуло два человека
Происшествия произошли на Каме и Усьве
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За сутки в реках Пермского края утонуло два человека. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.
Так, в 23:10 29 июля происшествие произошло на реке Усьва в Чусовском городском округе. На место направили две единицы техники и четыре человека личного состава, но спасти утопающего не удалось.
Кроме этого, в 06:06 30 июля утонул человек в Каме в деревне Григорова Соликамского городского округа. К месту происшествия привлекли восемь человек личного состава и четыре единицы техники.
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