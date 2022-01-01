Елена Синица
«Амкар» обыграл дебютанта Второй Лиги
Это первая победа пермского футбольного клуба в этом сезоне в официальных матчах
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Сегодня на стадионе «Звезда» «Амкар» провел первый домашний поединок в чемпионате Второй Лиги. Соперником стал клуб из Чувашии дебютанта турнира «Химик-Август» Вурнары.
Встреча второго тура завершилась с крупным счётом. «Амкар» выиграл 3-0, отличились Александр Подбельцев, Даниил Зуев и Евгений Тюкалов.
Следующую игру пермская команда проведет 10 августа в Барнауле против местного «Динамо».
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