Елена Синица «Амкар» обыграл дебютанта Второй Лиги Это первая победа пермского футбольного клуба в этом сезоне в официальных матчах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня на стадионе «Звезда» «Амкар» провел первый домашний поединок в чемпионате Второй Лиги. Соперником стал клуб из Чувашии дебютанта турнира «Химик-Август» Вурнары.

Встреча второго тура завершилась с крупным счётом. «Амкар» выиграл 3-0, отличились Александр Подбельцев, Даниил Зуев и Евгений Тюкалов.





Следующую игру пермская команда проведет 10 августа в Барнауле против местного «Динамо».

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