Елена Синица В многоквартирном доме на ул. Льва Толстого произошёл пожар Пострадавших и погибших нет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Ранним утром 30 июля в многоквартирном доме в Перми на ул. Льва Толстого произошёл пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К месту происшествия направили 19 человек личного состава и пять единиц техники. В результате было установлено, что горение происходило в ванной комнате на площади 2 кв. м.





До приезда пожарных самостоятельно вышли на улицу восемь человек, специалисты спасли двух человек. Пострадавших и погибших нет.

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