Елена Синица На здании пермского Театра-Театра появится граффити Его планируется завершить в первых числах августа Поделиться Твитнуть

В Перми на здании Театра-Театра появится граффити. Его рисует уличный художник Вячеслав Moff. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Поясняется, что граффити наносится на строительную сетку, которая закрывает здание на период ремонтных работ. На рисунке будут изображены молодые парень и девушка в наушниках на фоне городского пейзажа. Часть граффити уже готова.





На создание арт-объекта художника вдохновил спектакль-променад ТТ «Юра и Лара были здесь» (12+), добавили в пресс-службе театра.





«В разработке концепции проекта я отталкивался от специфики спектакля-променада и его потенциальных зрителей, — поделился Вячеслав Moff. — Были созданы эскизы, изображающие девушку и молодого парня в наушниках. Они чуть задумчивые, сосредоточенные, слушающие аудиоспектакль и идущие по определенному маршруту. Если говорить о стилистике граффити, то это смесь реализма и абстракции».





Граффити планируется завершить в первых числах августа. Посмотреть на него можно будет ориентировочно до конца октября 2022 года.

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