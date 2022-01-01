Елена Синица В 2021 году прикамцы чаще всего умирали от болезней системы кровообращения и COVID-19 На третьем месте — новообразования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году жители Пермского края чаще всего умирали от болезней системы кровообращения. Об этом говорится в отчёте краевого минздрава о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Так, первое место в структуре общей смертности занимают болезни системы кровообращения (43,8%), на втором — коронавирус (18,8%), на третьем — новообразования (11,5%). Для сравнения: в 2020 году доли смертности от этих болезней составляли 49,8%, 6% и 13,4% соответственно.





В совокупности на эти три причины в 2021 году пришлось 74,1% смертности населения Пермского края.





На четвёртом месте в прошлом году смертность от внешних причин (6,3%), на пятом — от болезней органов пищеварения (5,1%), на шестом — от болезней органов дыхания (3,7%).

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