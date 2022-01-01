Елена Синица В Прикамье ГИБДД проведут проверки водителей В том числе будут выявлять пьяных водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные в Пермском крае сотрудники ГИБДД проведут широкомасштабные проверки водителей. Об этом сообщает ВЕТТА.

В частности, будут проведены такие профилактические мероприятия как: «Опасный водитель», «Ребёнок на дороге», «Встречная полоса», «Внимание, пешеход».





Помимо этого, инспекторы будут выявлять водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде. В ГИБДД попросили сообщать о случаях пьяного вождения по телефону 102.

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