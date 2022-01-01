Елена Синица
В Прикамье ГИБДД проведут проверки водителей
В том числе будут выявлять пьяных водителей
Поделиться
Твитнуть
В выходные в Пермском крае сотрудники ГИБДД проведут широкомасштабные проверки водителей. Об этом сообщает ВЕТТА.
В частности, будут проведены такие профилактические мероприятия как: «Опасный водитель», «Ребёнок на дороге», «Встречная полоса», «Внимание, пешеход».
Помимо этого, инспекторы будут выявлять водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде. В ГИБДД попросили сообщать о случаях пьяного вождения по телефону 102.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть