Елена Синица В Прикамье из-за столкновения пассажирского катера и баржи пострадали девять человек Погибших нет Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Сегодня, 30 июля, в 02:30 на Каме между посёлком Орёл и Березниками столкнулись пассажирский катер и баржа, груженая лессом. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На борту катера находилось 25 человек, погибших нет. Девять человек обратились за медицинской помощью, один госпитализирован.





После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на форватере, добавили в ведомстве.

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