Елена Синица По ул. Татьяны Барамзиной до сентября 2023 года приостановят движение Причина — переустройство инженерных коммуникаций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми по участку ул. Татьяны Барамзиной с 30 июля до 1 сентября 2023 года приостановят движение. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Проезд будет закрыт по одной из полос на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Папанинцев.





Уточняется, что в этот период ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» будет проводить переустройство инженерных коммуникаций. Подрядчику поручили установить временные технические средства организации дорожного движения.

Министерство транспорта Пермского края

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