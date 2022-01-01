Елена Синица Трамвайную остановку «Разгуляй» временно перенесут из-за капремонта Изменения коснутся только трамваев, следующих в сторону Цирка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 1 августа временно перенесут остановку «Разгуляй» для трамваев, следующих в сторону Цирка. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Причина переноса — проведение капитального ремонта ул. Ленина, уточнили в ведомстве.





Так, пассажиры будут совершать посадку в районе дома № 2а по ул. Пермской. Отмечается, что изменение касается только трамваев, следующих в сторону остановки «Цирк». В направлении центра города остановочный пункт останется на прежнем месте.

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