Елена Синица
Трамвайную остановку «Разгуляй» временно перенесут из-за капремонта
Изменения коснутся только трамваев, следующих в сторону Цирка
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В Перми с 1 августа временно перенесут остановку «Разгуляй» для трамваев, следующих в сторону Цирка. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Причина переноса — проведение капитального ремонта ул. Ленина, уточнили в ведомстве.
Так, пассажиры будут совершать посадку в районе дома № 2а по ул. Пермской. Отмечается, что изменение касается только трамваев, следующих в сторону остановки «Цирк». В направлении центра города остановочный пункт останется на прежнем месте.
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