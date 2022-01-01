Елена Синица В ходе спецоперации на Украине погибли ещё два прикамца В местных администрациях выразили соболезнования родным и близким погибших Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погибли ещё два военнослужащих из Пермского края. Это житель Кизела Дмитрий Бадрутдинов и житель Красновишерского округа Сергей Кичигин. Информация об этом опубликована в социальных сетях местных администраций.

Как сообщает администрация Кизела, Дмитрий Бадрутдинов погиб при выполнении боевых задач. Ему было 22 года. Прощание с ним состоится 30 июля в 12:00 во Дворце культуры. Сергей Кичигин погиб 20 июля. Он являлся сотрудником ОМОН «Варыш» в Березниках.





В администрациях выразили соболезнования родным и близким погибших.

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