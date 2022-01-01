В ходе проверки пермского рынка «Заостровка» задержано 240 иностранцев Более 30 из них привлечены к административной ответственности Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми на рынке «Заостровка» полицейские провели рейд по проверке исполнения миграционного законодательства РФ. Целью мероприятия также было выявление и пресечение других правонарушений.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в результате оперативных мероприятий было задержано и доставлено для проверки в отделы полиции 240 иностранных граждан.

Более 30 человек за различные правонарушения привлечены к административной ответственности.

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