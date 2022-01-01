За сутки в Пермском крае подтверждено 120 новых случаев COVID-19 Треть заражённых — жители в возрасте 60 лет и старше Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 120 новых случаев COVID-19. Днём ранее сообщалось о 110 заболевших. Среди заражённых 40 жителей в возрасте 60 лет и старше. Выздоровели 64 пациента, скончавшихся нет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 373 443.

Новые пациенты с коронавирусом выявлены в 18 территориях края: в Перми, Чайковском, Кудымкаре, Березниках, Губахе, в Чусовском, Пермском, Добрянском, Соликамском, Куединском, Кунгурском, Карагайском, Александровском, Юсьвинском, Большесосновском, Красновишерском, Кишертском и Косинском муниципальных и городских округах.





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