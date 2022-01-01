На Украине погиб 56-летний тренер по дзюдо из Перми Алексей Шварев был награждён орденом Мужества посмертно Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на Украине погиб доброволец из Перми Алексей Шварев. Ему было 56 лет. До участия в боевых действиях он работал тренером спортивной школы по дзюдо «Пермский кодокан», был КМС СССР по дзюдо/самбо. Об этом сообщили в Российском союзе боевых искусств Пермского края.

Алексей Шварев был награждён орденом Мужества посмертно.

«Выражаем глубокие соболезнования семье Шваревых. Покойся с миром, Воин…» — говорится в сообщении.

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