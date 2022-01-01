Елена Синица КСП Пермского края сообщила о нулевом исполнении двух нацпроектов Это нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» и «Туризм и индустрия гостеприимства» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевая Контрольно-счётная палата (КСП) опубликовала итоги мониторинга реализации нацпроектов в регионе. По итогам первого полугодия, по двум нацпроектам зафиксировано нулевое исполнение: «Международная кооперация и экспорт» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

Кроме этого, нулевое исполнение зафиксировано по отдельным региональным проектам. Например, «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Поясняется, что неисполнение связано с тем, что выполнение работ и их оплата запланированы на III-IV кварталы 2022 года.





Помимо этого, сообщается, что не исполнено финансирование проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология». В июне средства должны были быть направлены на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой. Расходование средств перенесли на июль.





Также низкое расходование средств замечено по нацпроектам «Здравоохранение» (17,6%) и «Жильё и городская среда» (17,4%).





В случае с первым самое низкое освоение средств отмечается по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — 0,7%. Причина — поставка медоборудования и закупка лекарств запланирована в IV квартале 2022 года. Кроме этого, только на 16,9% освоены средства по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Это объясняется расторжением четырёх из шести контрактов на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, а также поздним заключением контрактов на капремонт медорганизаций.





Если говорить про нацпроект «Жильё и городская среда», то невысокое расходование средств в КСП заметили по двум региональным проектам. Это «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» — 16,9% (при плане 9,1 млрд руб. исполнено 1,5 млрд руб.) и «Жильё» — 17,4% (при плане 435,8 млн руб. исполнено 75,9 млн руб.).





Напротив, высокий уровень освоения средств зафиксирован по нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 54,5%, «Производительность труда» — 50%, «Безопасные качественные дороги» — 49,2%, «Демография» — 49,1%.





Итоги мониторинга КСП прокомментировали в аналитическом департаменте администрации губернатора Пермского края:

- В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем финансирования нацпроектов увеличился практически в два раза. При этом, при таком значительном увеличении объема финансирования удалось увеличить и освоение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия освоение уже достигло 32,1% (за аналогичный период 2021 года - 29,2%).

Необходимо отметить, что основные перечисления средств традиционно запланированы на вторую половину года и на самый конец года. Так, например, по проекту «Международная кооперация и экспорт» финансирование планируется с августа 2022 года, т.к. средства направляются на возмещение части понесенных затрат, т.е после выполнения заданного объема работ, соответствующее соглашение на предоставление субсидии уже подписано.

Ещё один пример: нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется с 2022 года. Средства будут направлены исполнителям также на возмещение затрат по итогам оказания ими соответствующих услуг (по созданию условий в Пермском крае для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать). Более того, именно такой способ финансирования (возмещение затрат) рекомендован Федеральным агентством по туризму, чтобы поддержать турбизнес в «низкий» туристический сезон. Непосредственное оказание госуслуги и соответственно заключение договоров с исполнителями услуги на возмещение затрат планируется в 4 квартале 2022 года.

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