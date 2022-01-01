Елена Синица За год индекс промышленного производства в Прикамье вырос только на 0,5% Самый заметный рост показала сфера добычи полезных ископаемых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-июне 2022 года индекс промышленного производства в Пермском крае составил 100,5%. При этом в июне 2022 года, по сравнению с июнем 2021-го, зафиксировано снижение до 96,6%. Такие данные приводит Пермьстат.

При сравнении января-июня 2022 года с аналогичным периодом 2021 года производства в направлении электроэнергии и газа показали индекс 103,4%, добычи полезных ископаемых — 107,8%, водоснабжения — 84,4%, обрабатывающие производства — 95,8%.





Если сравнивать июнь 2022 года с июнем 2021-го, то заметный рост показали только производства, связанные с обеспечением электрической энергией, газом и паром. В этом направлении в июне 2022 года индекс производства составил 122,3%.





Небольшой рост индекса за этот же период (июнь 2022-го к июню 2021-го) зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых — 107,3%.





В то же время, показали падение обрабатывающие производства (индекс — 89,3%) и производства, связанные с водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (66,1%).

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