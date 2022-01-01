Елена Синица В краевом доме-интернате пожилых и инвалидов кормили некачественной едой Поставщиком питания является ООО «Медилайн» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чернушке в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов выявлены нарушения при организации питания. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Уточняется, что поставщиком питания является ООО «Медилайн». В ходе проверок выяснилось, что нарушены условия хранения продуктов. Кроме этого, в ненормативном состоянии находилась вытяжная система.





В результате директору организации внесли представление, к административной ответственности привлекли одно лицо. Нарушения уже устранены.

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