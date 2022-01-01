В выходные в Пермский край вернётся жара Температура воздуха снова поднимется до +29 градусов Поделиться Твитнуть

Погоду в Пермском крае в выходные 30 и 31 июля будет определять антициклон, который обеспечит региону малооблачную погоду без осадков. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу температура воздуха ночью составит +9…+14°, днём +24…29°, в Перми ожидается +26…+28°.

В воскресенье ночью будет +11…+16°, днём +23…+28°, в Перми около +27°. Во второй половине суток антициклон начнёт разрушаться, и местами пройдут кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. По предварительным прогнозам, в Перми дождей не ожидается.

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