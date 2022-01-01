С начала года краевая прокуратура выявила в Прикамье более 36 тыс. нарушений закона Возбуждено 86 уголовных дел Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прокуратуре Пермского края подвели итоги работы за первое полугодие 2022 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за указанный период сотрудниками надзорного органа было выявлено свыше 36 тыс. нарушений закона. Для сравнения: в первом полугодии 2021 года — 33 тыс., во втором полугодии — более 27 тыс. нарушений.

За январь-июнь 2022 года к различным видам ответственности было привлечено более 6 тыс. человек, по материалам прокурорских проверок возбуждено 86 уголовных дел.

В частности, мерами прокурорского реагирования удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму свыше 120 млн руб., порядка 3 тыс. граждан произведён перерасчёт коммунальных платежей на сумму более чем 19 млн руб.

Благодаря прокуратуре государственные и муниципальные заказчики погасили задолженности перед предпринимателями на сумму свыше 215 млн руб.

Принимались меры для снижения административного давления на бизнес и контролировалось соблюдение моратория на проведение проверок. В итоге прокурорами отклонено свыше 760 контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов предпринимательства.

Актуальными для региона оставались вопросы по защите прав участников долевого строительства. При активном надзорном сопровождении органов прокуратуры края квартиры получил 181 человек, дольщикам 13 объектов в полном объеме произведены выплаты на сумму более 700 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.