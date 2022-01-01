Олеся Максименко В Перми с 1 августа изменится расписание автобусных и трамвайных маршрутов Корректировки внесены по просьбам жителей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба компании

Как сообщает ВЕТТА, со ссылкой на департамент транспорта администрации Перми, с 1 августа в Перми будет скорректировано расписание движения трамвайных маршрутов № 2 и 11 и автобусных маршрутов № 5, 22 и 73.

С понедельника маршрут № 73 по будням будет отправляться от остановки «Микрорайон Заозерье» в 05:47, а от остановки «Улица Васнецова» в сторону м/р Заозерье — в 20:23.

Для синхронизации с электропоездами, следующими через станцию «Кабельная», изменится расписание движения на маршруте № 22.

На автобусном маршруте № 5 с 15:02 на 15:05 по будням изменится время отправления от остановки «НПО «Биомед»» в сторону конечной остановки «Голый мыс».

На трамвайном маршруте № 11 для выравнивания интервалов движения в вечерние часы изменится время отправлений от конечной остановки «Школа № 107». Также трамвай маршрута № 2 в будни станет отправляться от конечной «Станция Осенцы» в 20:28. Ранее это отправление совершалось в 20:24.

Также сообщается, что для автобусных маршрутов № 12, 64, 65 и 80 сократится время в пути на тех участках, где автобусы могут двигаться быстрее, чем заложено расписанием.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.