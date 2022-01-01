Анна Брюханова Прежний застройщик ЖК «Любимов» проиграл суд КРПК Корпорация разорвала договор с подрядчиком из-за нарушений условий договора Поделиться Твитнуть

ЖК «Любимов»

permkrai.ru

Арбитражный суд Пермского края завершил рассмотрение дела по иску ООО «Проектно-строительная компания «Бюро оценки рисков» (ПСК «БОР») к АО «Корпорации развития Пермского края» (КРПК). Заявление истца осталось без удовлетворения, а встречный иск КРПК — без рассмотрения. С ПСК «БОР» взыскали все судебные расходы. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе арбитража.

Первоначальное заявление было направлено в суд в июле 2020 года. ООО «ПСК «БОР» просило признать незаконными действия КРПК, которая в одностороннем порядке расторгла с Бюро договор генерального подряда на строительство многоквартирных жилых домов в Березниках (ЖК «Любимов»), а также признала прекращённым обязательство по возврату авансового платежа. Корпорация направила в суд встречный иск о взыскании с застройщика неосновательного обогащения в размере 48 млн. руб.

Напомним, в июне 2020 года в КРПК решили расторгнуть договор с подрядчиком ООО «ПСК «БОР» на строительство девяти домов в ЖК «Любимов» в Березниках. Решение было связано с отставанием от графика строительства более чем на полгода и нарушением условий договора. Весной 2021 года суд взыскал с Бюро 184,5 млн руб. в качестве неотработанных авансов и штрафов.

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