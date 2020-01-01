С бывшего подрядчика ЖК «Любимов» взыскали 184,5 млн руб. В иске строителей к КРПК было отказано Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Прикамья отказался удовлетворять исковые требований ООО «ПСК «Бор» к АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).





Подрядчик требовал признать недействительным односторонний отказ от исполнения договора генподряда на строительство домов в ЖК «Любимов» (г. Березники) на ул. Братчикова, 4, 8 и ул. Строителей, 1. Также краевой Арбитражный суд удовлетворил в полном объёме встречные требования КРПК о взыскании с ООО «ПСК «Бор» не отработанных авансов и штрафов на сумму 184,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.





Ранее арбитражный суд также отказал ПСК «Бор» в удовлетворении аналогичного иска к КРПК по домам на ул. Братчикова,12 и на ул. Строителей, 2 и 4.





Напомним, договоры подряда с ООО «ПСК «Бор» были расторгнуты корпорацией в июне 2020 года из-за систематических нарушений генподрядчиком условий договоров, отставания от графиков строительства домов более чем на шесть месяцев.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.