За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 110 новых случаев COVID-19 Выздоровели 97 пациентов Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 110 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 32 жителя в возрасте 60 лет и старше. Шесть человек было госпитализировано, 97 пациентов выздоровели, скончавшихся не зарегистрировано.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 373 323.

Заболевшие ковидом выявлены в 20 территориях края: в Перми, Чайковском, Кудымкаре, Березниках, в Пермском, Кунгурском, Нытвенском, Чусовском, Лысьвенском, Чернушинском, Верещагинском, Краснокамском, Горнозаводском, Октябрьском, Бардымском, Большесосновском, Березовском, Гайнском, Кишертском и Уинском муниципальных и городских округах.

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