В Перми судят бывшую сотрудницу турфирмы «Финист трэвел» за хищение денег клиентов Ущерб оценивается в 4 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском райсуде Перми началось слушание дела в отношении сотрудницы туристической компании «Финист трэвел». Отвечающая за зарубежные вояжи руководитель филиала, по версии следствия, с 2019 по 2021 год занималась хищением средств клиентов, об этом сообщает «Рифей».

О том, что в фирме возникла огромная недостача, руководство «Финист Трэвел» узнало летом 2021 года. Выяснилось, что 29 семей оплатили путёвки за рубеж на сумму около 4 млн руб., но деньги не дошли до счетов. В каждом случае агентом выступала подсудимая.

По словам помощника прокурора Ленинского района Екатерины Зубаревой, женщина принимала денежные средства от туристов, но фактически тур не бронировала, не оплачивала, денежные средства в кассу и на расчётный счёт компании не вносила, а присваивала их себе.

Подсудимая настаивает на том, что никакого хищения с её стороны не было. Якобы из-за тяжёлой обстановки в туристической отрасли и пандемийных ограничений ей приходилось использовать в работе не вполне легальные схемы, чтобы помочь фирме оставаться на плаву.

«Возникли долги, которые перекрывались за счёт других клиентов, образовалась пирамида. В связи с этим образовался ущерб, — рассказал адвокат подсудимой Всеволод Алфёров. — Моя подзащитная ущерб признаёт, но отрицает, что положила эти деньги себе в карман.

Чтобы отправить туристов в места отдыха, руководству фирмы пришлось взять в банке большой кредит. Теперь у бывшей сотрудницы требуют компенсировать материальный ущерб. Если женщину признают виновной, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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