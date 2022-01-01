На Украине погиб 54-летний пожарный из Соликамска Похороны Андрея Новосёлова состоятся 28 июля Поделиться Твитнуть

Андрей Новосёлов

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Во время специальной военной операции в Украине трагически погиб житель Соликамска Пермского края Андрей Новосёлов, об этом сообщили в администрации Соликамского ГО.

Андрей Новосёлов родился в 1968 году, окончил в Соликамске школу и получил профессию в ПТУ-64. В последние годы работал пожарным 12 отряда ФПС ГПС. На специальную военную операцию он ушёл добровольцем в июне. У Андрея Новосёлова остались мать, брат и сын.

«Администрация Соликамского городского округа выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Прощание с Андреем Новосёловым в эти часы проходит в ДК завода «Урал».

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