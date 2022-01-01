«Азот» улучшил условия коллективного договора Поделиться Твитнуть

В коллективный договор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» внесены поправки. Это связано с изменениями в Трудовом законодательстве и унификацией подходов на предприятиях «Уралхима» к выплатам различных видов материальной помощи.

Если ранее для выплаты матпомощи многодетным родителям или в связи с лечением ребёнка-инвалида учитывался стаж работы на заводе, то теперь выплату можно получить вне зависимости от этого. Если оба родителя являются работниками филиала, то материальная помощь выплачивается каждому (на рождение ребёнка, многодетным родителям, на лечение ребёнка-инвалида). Взамен дополнительного отпуска на бракосочетание работника, погребение близких родственников, ко Дню знаний родителю, имеющего ребёнка-первоклассника, предоставляются дополнительные выходные с сохранением среднего заработка.

В целом, для работников предприятия предусмотрено 10 видов материальной помощи, доплата на питание и 2 вида дополнительных оплачиваемых отпусков. Персонал имеет возможность оздоровления в санаториях и на курортах. На заводе круглосуточно работает медпункт, а также поликлиника с широким спектром медицинских услуг. Сотрудникам выдают полисы добровольного медицинского страхования. Работники предприятия обеспечены сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Для доставки на работу и с работы предоставляется корпоративный транспорт, подразделения снабжаются питьевой бутилированной водой. Для детей работников организуется отдых в оздоровительных лагерях и туристические поездки.

На предприятиях компании «Уралхим» действуют различные программы, направленные на социальную поддержку работников. Они разрабатываются и реализуются с учётом интересов и потребностей заинтересованных сторон.

Молодым специалистам при приёме на работу после окончания средних и высших учебных заведений предоставляется единовременное возмещение расходов по обустройству на новом месте жительства. Материальная помощь выплачивается демобилизованным из Вооружённых сил РФ при поступлении на предприятие, увольняющимся на пенсию, уходящим в очередной ежегодный отпуск, на оплату дорогостоящих операций и лечения, в ряде других случаев.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Социальная ответственность работодателя — неотъемлемый элемент развития бизнеса, который влияет на эффективность его работы. Филиал «Азот» компании «Уралхим» выдерживает высокие стандарты социальной ответственности, исполняет в полном объёме коллективный договор.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках

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