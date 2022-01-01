В Прикамье почтили память детей, погибших в Донбассе Поделиться Твитнуть

Актив партии «Единая Россия» в Прикамье и «Молодой Гвардии Единой России» 27 июля собрались на набережной Камы в Перми. Они провели акцию в память о детях-жертвах войны в Донбассе.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей-жертв войны в Донбассе. По данным властей ДНР, всего за время вооружённого конфликта на территории республики погибли 130 детей и 515 получили ранения.

В честь этой даты в городах России в этот день проходят памятные акции. В 21.30 волонтёры «Молодой гвардии» и актив партии собрались в Перми на набережной Камы. Участники акции зажгли свечи, в память о детях запустили венки по воде.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Годы агрессии киевских властей против жителей ДНР и ЛНР унесли множество жизней. Особенно больно, что среди погибших — более сотни детей. Сегодня армия России стремится положить этому конец. Поэтому мы активно поддерживаем действия по освобождению территорий республик от насилия неонацистов. Поддержка жителей Донбасса — в приоритете работы «Единой России» в Пермском крае. «Единая Россия» сегодня проводит большую работу по поддержке жителей Донбасса, наших бойцов и командиров. Мы собираем гуманитарные конвои и проводим такие акции, как сегодня. Я благодарен всем, кто участвует в этой работе, собирает гуманитарную помощь, и вообще всем, кто неравнодушен.

«Самое страшное — это отнять жизнь у ребёнка. Помните памятник в Берлине, в Трептов-парке: русский воин держит на руках спасённую германскую девочку? Во все времена российский солдат спасал жизни, спасал детей. А эти нелюди целенаправленно убивают наших детей. Я считаю, этому нет и никогда не будет прощения», — говорит Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин.

«Украинские войска ежедневно обстреливают территорию Донецкой Народной Республики из поставляемой странами НАТО артиллерии и реактивных систем залпового огня. Удары приходятся по гражданским объектам, гибнут мирные жители, в том числе дети. Важно всегда это помнить! «Молодая гвардия Единой России» и дальше продолжит поддерживать наших военных и жителей ДНР и ЛНР», — считает Ринат Сагидуллин, руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России».

Также сегодня актив проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в Пермском крае вместе со школьниками изготовили в знак памяти поделки и написали письма для родителей детей, погибших в Донбассе. Эти поделки и письма будут направлены жителям Донбасса с очередной отправкой груза гуманитарной помощи от региона.

«Сегодня — день памяти детей, ставших жертвами войны в Донбассе. Мы с ребятами сделали бумажных журавликов и написали письма мамам погибших детей в Донбасс. Восемь лет там гибнут дети, и мы хотим сказать их мамам: «Мы помним, мы скорбим вместе с вами. Ваша боль — это наша боль, потому что чужих детей не бывает. Важно помнить об этом всегда. Мы понимаем, что у России и Донбасса — общее будущее, и дети, которые гибнут там, — наши дети», — говорит Ирина Ермакова, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Напомним, в Пермском крае продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи для жителей освобождённых территорий. В Прикамье «Единая Россия» открыла более 50 пунктов сбора помощи. На сегодня из Пермского края отправлено уже более 260 тонн гуманитарного груза.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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