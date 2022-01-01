С начала года в Перми составили более 180 протоколов за парковку на газонах Всего выявлено более 300 подобных нарушений Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация города Перми

В Перми с начала 2022 года составлено более 180 протоколов об административной ответственности в отношении водителей, незаконно паркующих свои автомобили на газонах. Всего же за январь-июнь в городе выявлено более 300 подобных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как напомнили в администрации, законом Пермского края от 11 марта 2021 года была введена статья «Нарушение порядка использования объекта озеленения», предусматривающая штрафы за организацию парковок на газонах.

Регулярные рейды проходят во всех районах Перми. Кроме того, жители района и сами могут направлять фотографии, где зафиксировано нарушение, в администрацию своего района. Решение о наложении штрафа принимается по итогам заседаний районной административной комиссии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.