Олеся Максименко За кражу более 550 тыс. руб. у престарелых граждан в Перми осудят двух жительниц Прикамья Обвинительное заключение утвердила прокуратура Дзержинского района Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В Перми утверждено обвинительное заключение по факту кражи свыше 550 тыс. руб. у жителей старшего поколения Пермского края в отношении двух жительниц Прикамья.

Следствие установило, что женщины разработали преступную схему. С декабря 2020-го по март 2021 года одна из злоумышленниц под видом сотрудника сферы жилищно-коммунального хозяйства проникала в жилище одинокого пенсионера и отвлекала его. Вторая в это время заходила в квартиру и обыскивала жильё, похищая сбережения и драгоценные вещи.

При обыске у обвиняемых изъято ещё свыше 1 млн руб. Уголовное дело направлено в Дзержинский райсуд Перми для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

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