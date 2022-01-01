Олеся Максименко
В Перми в Мотовилихинском пруду утонул человек
Сообщение поступило в 16:17 27 июля
В среду, 27 июля, в Мотовилихинском пруду Перми произошёл несчастный случай. Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю в 16:17.
Как сообщили в ведомстве, имеется погибший.
Спасатели напоминают жителям Прикамья, что соблюдение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоёма являются залогом безопасности каждого человека.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.