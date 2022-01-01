Олеся Максименко В Перми в Мотовилихинском пруду утонул человек Сообщение поступило в 16:17 27 июля Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский пруд / фото: tourister.ru

В среду, 27 июля, в Мотовилихинском пруду Перми произошёл несчастный случай. Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю в 16:17.

Как сообщили в ведомстве, имеется погибший.

Спасатели напоминают жителям Прикамья, что соблюдение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоёма являются залогом безопасности каждого человека.

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