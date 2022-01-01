Мария Сыропятова
В начале августа пройдут публичные слушания по проекту нового генерального плана Перми
Первое собрание запланировано на 4 августа
Новый генеральный план Перми направлен на публичные слушания. Постановление об этом подписал глава города Алексей Дёмкин. На сайте городской администрации сам проект пока не выложен. Однако с ним можно ознакомиться на сайте краевого минимущества.
Согласно постановлению о назначении публичных слушаний, экспозиция проекта пройдет в районных администрациях с 2 по 11 августа, проведение собраний участников публичных слушаний запланировано с 4 по 11 августа. Первое собрание пройдет 4 августа в 18:00 в городской библиотеке им. А.С.Пушкина (ул.Петропавловская, 25), затем с 8 по 11 августа собрания состоятся во всех районах Перми.
Разработчик нового проекта генплана Перми — МБУ «Институт территориального планирования». Заказчик работ — ГКУ «Институт регионального и городского планирования».
Напомним, что в краевом правительстве планировали завершить актуализацию генерального плана Перми к конце 2022 года. С 2020 года градостроительные полномочия городских властей были переданы на уровень Пермского края.
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