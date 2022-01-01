Мария Сыропятова В начале августа пройдут публичные слушания по проекту нового генерального плана Перми Первое собрание запланировано на 4 августа Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Новый генеральный план Перми направлен на публичные слушания. Постановление об этом подписал глава города Алексей Дёмкин. На сайте городской администрации сам проект пока не выложен. Однако с ним можно ознакомиться на сайте краевого минимущества.

Согласно постановлению о назначении публичных слушаний, экспозиция проекта пройдет в районных администрациях с 2 по 11 августа, проведение собраний участников публичных слушаний запланировано с 4 по 11 августа. Первое собрание пройдет 4 августа в 18:00 в городской библиотеке им. А.С.Пушкина (ул.Петропавловская, 25), затем с 8 по 11 августа собрания состоятся во всех районах Перми.

Разработчик нового проекта генплана Перми — МБУ «Институт территориального планирования». Заказчик работ — ГКУ «Институт регионального и городского планирования».

Напомним, что в краевом правительстве планировали завершить актуализацию генерального плана Перми к конце 2022 года. С 2020 года градостроительные полномочия городских властей были переданы на уровень Пермского края.

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