Мария Сыропятова
Новый Генплан Перми может быть утверждён к концу 2022 года
Внесение изменений в документ планируется выставить на аукцион
В краевом правительстве планируют завершить актуализацию Генерального плана Перми к концу 2022 года. Об этом на комитете по вопросам градостроительства Пермской городской думы рассказала замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Екатерина Горх.
Планируется выставить внесение изменений в Генплан Перми на аукцион, в течение третьего квартала 2022 года завершить процедуры согласования Генплана, а к декабрю утвердить документ.
Напомним, в ноябре 2020 года градостроительные полномочия были переданы из ведения городских властей краевым.
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