Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Путеводители по местам действия романов Алексея Иванова презентуют на вершине горы Полюд Презентация запланирована на 20 августа Поделиться Твитнуть

гора Полюд / фото: со страницы ВКонтакте фонда "Вишерское наследие"

На вершине горы Полюд 20 августа состоится презентация книг-путеводителей «В сердце пармы» и «Железный пояс», основанных на произведениях Алексея Иванова «Сердце пармы» и «Хребет России». Об этом сообщает в своих социальных сетях благотворительный фонд «Вишерское наследие».

Путеводители по местам действия романов Иванова создавала авторская группа во главе с продюсером Иванова Юлией Зайцевой.

На страничке «Вишерского наследия» ВКонтакте цитируется высказывание Зайцевой:

«Для нас с Ивановым это очень важный проект, потому что в нём мы делимся самым ценным: впечатлениями, которые накопили за 17 лет экспедиций по всей стране. Теперь по нашим следам отправляйтесь и вы, хоть в виртуальный тур, хоть в реальный. Стартуем с Урала, а в следующих книгах переместимся в центр, Сибирь и на Балтику».

Презентация с участием Юлии Зайцевой запланирована на 20 августа, начало в 15:00. Гостям презентации предстоит знакомство с визит-центром Вишерского заповедника и экотропой.

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