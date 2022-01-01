Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Путеводители по местам действия романов Алексея Иванова презентуют на вершине горы Полюд
Презентация запланирована на 20 августа
На вершине горы Полюд 20 августа состоится презентация книг-путеводителей «В сердце пармы» и «Железный пояс», основанных на произведениях Алексея Иванова «Сердце пармы» и «Хребет России». Об этом сообщает в своих социальных сетях благотворительный фонд «Вишерское наследие».
Путеводители по местам действия романов Иванова создавала
авторская группа во главе с продюсером Иванова Юлией Зайцевой.
На страничке
«Вишерского наследия» ВКонтакте цитируется высказывание Зайцевой:
«Для нас с Ивановым
это очень важный проект, потому что в нём мы делимся самым ценным:
впечатлениями, которые накопили за 17 лет экспедиций по всей стране. Теперь по
нашим следам отправляйтесь и вы, хоть в виртуальный тур, хоть в реальный.
Стартуем с Урала, а в следующих книгах переместимся в центр, Сибирь и на
Балтику».
Презентация с участием Юлии Зайцевой запланирована на 20
августа, начало в 15:00. Гостям презентации предстоит знакомство с
визит-центром Вишерского заповедника и экотропой.
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