В Березниках до 30 руб. повысили стоимость проезда в общественном транспорте Новый тариф начнёт действовать с 1 августа Поделиться Твитнуть

Панорама Березников

Игорь Катаев

Согласно постановлению администрации Березников, стоимость проезда в городском транспорте с 1 августа 2022 года вырастет до 30 руб. Причём такой тариф будет действовать и в автобусах, и в троллейбусах. Документ опубликован на сайте мэрии.

С августа вырастет и цена провоза багажа. Перевозка одного места ручной клади также будет стоить 30 руб.

Городские власти рост цен объясняют повышением стоимости ГСМ и запчастей.

Напомним, цена проезда в общественном транспорте Березников не менялась с 2018 года и составляла в автобусах 25 руб., а в троллейбусах - 20 руб.

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