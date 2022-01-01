Мария Сыропятова Краевое правительство изымает 17 земельных участков для продления ул. Крисанова до шоссе Космонавтов В перечне изымаемого имущества торговый комплекс, жилые дома, площадка под мечеть Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Для продления ул. Крисанова от ул. Пушкина до шоссе Космонавтов в Перми принято решение об изъятии 17 земельных участков с расположенными на них зданиями и строениями. Постановление об этом принято краевым правительством 20 июля 2022 года.

Среди них земельный участок под торговым комплексом по ул. Пушкина, 115а рядом с центральным рынком. Согласно 2гис, в торговом комплексе расположены магазин «Пятёрочка», кафе Tiger Food, аптека «Апрель», магазин разливного пива «Хмельной дворик» и строительно-ремонтная компания «Шанс».

Также под изъятие попали земельные участки, на которых расположены малоэтажные жилые дома по адресам ул. Подгорная, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Коммунаров, 7 и 9; ул. Пушкина, 103 и 111а; ул. Уральских партизан, 4; ул. Крылова, 38, ул. Крисанова, 63.

Кроме того, под изъятие попадает часть земельного участка по ул. Крисанова, 67а, часть парковки ЖК «Данилиха», территория, на которой расположен торговый комплекс на ул. Данилихинской, дом с земельным участком по ул.Уральских партизан, 4 (принадлежит религиозных организаций «Пермское религиозное общество мусульман при Соборной мечети Перми»), также изымается и рядом расположенная площадка под строительство мечети.

Напомним, что ранее краевое минимущество внесло изменения в планировку территории в данном районе. О планах по строительству развязки на ул. Крисанова и шоссе Космонавтов с мостовым переходом через Данилиху стало известно в ноябре 2020 года. Строительство разделено на два этапа. На первом этапе будет возведена эстакада по шоссе Космонавтов. Стоимость работ – 3,4 млрд. руб. Завершение работ запланировано на 2024 год. На втором этапе планируется продление ул. Крисанова от ул. Пушкина до шоссе Космонавтов. Его стоимость оценивается в 2,7 млрд. руб.

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