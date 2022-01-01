Олеся Максименко В Перми могут появиться автобусы-экспрессы Они сократят время в пути до отдалённых микрорайонов города Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Департамент транспорта Перми рассматривает возможность запуска в городе автобусов-экспрессов, которые значительно сократят время движения до отдалённых районов краевой столицы.

В частности, как сообщает пресс-служба мэрии Перми, экспрессы заменят маршруты № 3т и 7т. Прорабатывается возможность охватить ими левобережную часть Дзержинского района и Орджоникидзевский район.

Рассматривается возможность запуска трёх маршрутов сообщениями «М/р Новый Крым — Автовокзал», «М/р Заозерье — Центральный рынок», «М/р Голованово — Лодочная станция — Комсомольская площадь».

Сообщается, что вместо часа и более время в пути составит около 40 минут. Предполагается, что экспрессы будут иметь чёткое расписание движения. Тариф станет фиксированным.

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